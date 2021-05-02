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Aktüel Kuşadası'nda siyah yılanlar ortaya çıktı! Uyardı: Kesnlikle öldürmeyin
Aktüel

Kuşadası'nda siyah yılanlar ortaya çıktı! Uyardı: Kesnlikle öldürmeyin

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde farklı noktalarda görülen siyah renkli yılanlar endişeye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 23:16:00 -
Kuşadası'nda siyah yılanlar ortaya çıktı! Uyardı: Kesnlikle öldürmeyin

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde farklı noktalarda görülen siyah renkli yılanlar endişeye yol açtı.

Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan yılanlarla ilgili ihbarların artması üzerine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) derneği bir çalışma başlattı. Çalışmada, dernek başkanı Bahattin Sürücü ve beraberindeki uzman ekip, dün yılanların son görüldüğü Alacamescit Mahallesi'ne giderek saha incelemesi yaptı. Yapılan araştırmada yılanların Latince adı 'Dlichophis Jugularis’ olan zehirsiz bir türe ait olduğu belirlendi.

"Kesinlikle öldürmeyin"

Yılanların kış uykusundan uyanma vaktinin, koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma dönemine denk geldiğini belirten Sürücü, "Kuşadası'nda görülen zehirli olmayan kara yılanların davranışları normal. Baharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyandıkları için kendilerini göstermeye başladılar. Yılanları görenlerin sakin kalması ve onları rahatsız etmemeleri çok önemli. Zehirsiz oldukları için insanlara zarar vermeleri mümkün değil. Bu nedenle kesinlikle öldürmeyin. Doğayı bütüncül olarak korumak ve yaban hayatı için hayvanlara yer bırakmak zorundayız. Pandemi gösterdi ki doğal yaşama müdahale edildiğinde bunun en büyük zararını insanlık çekiyor" dedi.

 

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