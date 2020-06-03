Kuşadası’nda park halindeki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu

Kuşadası’nda jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı park halindeki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, rutin devriye görevi yapan jandarma ekipleri Kuşadası-Kirazlı yolu üzerindeki Poligon mevkiinde park halindeki bir araçta arama yaptı. Kimlik kontrolü yapılan araçtaki 4 kişinin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine araç içerisinde kontrol yapan jandarma ekipleri ruhsatsız bir silah ile uyuşturucu ve uyarıcı madde içiminde kullanılan bong aparatı ve 1.18 gr ağırlığında kubar esrar ele geçirdi. Ruhsatsız silah bulundurmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapılan 4 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra, sağlık kontrolünden geçirildi.