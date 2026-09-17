Kuşadası'nda koruma dışı yuvadan çıkan 59 caretta yavrusu denize ulaştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, koruma altındaki yuvaların dışında yaşanan sürpriz caretta caretta çıkışında 59 yavru denize ulaştı. Yapay ışıklar nedeniyle yönünü şaşıran iki yavru ise kumsalda yürüyüşe çıkan vatandaşların fark etmesiyle kurtarıldı.

16 Eylül gecesi kumsalda yürüyen Gizem Toker Şavluk ile Mehmet Şavluk, denize ulaşmak yerine konut ve işletmelerin bulunduğu alanlara yönelen yavru deniz kaplumbağalarını fark etti. Yavruların caretta caretta olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdi. Sürücü'nün yönlendirmesiyle yavruların denize ulaşması sağlandı.

Kuşadası'nda yaklaşık 20 kilometrelik kumsallarda yuvalayan caretta caretta sayısı her geçen yıl artıyor.

Yuva Söke Sahil Sitesi plajında tespit edildi

Çıkışın hangi yuvadan gerçekleştiğini belirlemek için Söke Sahil Sitesi plajında çalışma yürütüldü. Eylül ayıyla birlikte kumsallardaki insan yoğunluğunun azalması iz takibini kolaylaştırdı, yuva kısa sürede tespit edildi.

Yapılan kontrolde caretta carettanın yuvaya toplam 64 yumurta bıraktığı belirlendi. Bunlardan 59 yavrunun gece saatlerinde denize ulaştığı, yuvadan iki canlı yavrunun daha çıktığı tespit edildi. Kontrolde ayrıca 2 embriyo ve 1 bozuk yumurta bulundu.

İki yavrudan biri, kumun belirli katmanlarında biriken deniz çayırı köklerinin arasına sıkışmıştı. Bulunduğu yerden kurtarılan yavru, diğeriyle birlikte güvenli şekilde denize bırakıldı.

Sürücü'den gece kumsalda ışık tutmadan haber verme çağrısı

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kumsallardaki yoğun yapay aydınlatmanın denize ulaşmak için yön bulmaya çalışan yavruların rotasını değiştirebildiğini belirtti. Sürücü, "Bu olay, kumsallarda koruma altına alınan yuvaların dışında da doğal yavru çıkışlarının devam edebildiğini bir kez daha gösterdi. Özellikle kumsallardaki yoğun yapay aydınlatma, denize yönelmesi gereken yavruların farklı yönlere gitmesine neden olabiliyor" dedi.

Sürücü, gece saatlerinde kumsalda yürüyen vatandaşların karşılaşabilecekleri yavrulara ışık tutmadan, riskli alanlara girmesini önleyerek haber vermelerinin yavruların güvenli şekilde denize ulaşmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Kuşadası'nda koruma altındaki son yuvadan yavru çıkışlarının Ekim ayında tamamlanmasının beklendiğini de aktardı.