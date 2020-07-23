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Aktüel

Kuşadası'nda kontrolden çıkan su tankeri yazlık siteye uçtu

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:04:42 -
Kuşadası'nda kontrolden çıkan su tankeri yazlık siteye uçtu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir yazlık sitenin istinat duvarını aşan su tankeri, evin bahçe duvarına çarparak durdu.

Davut Er idaresindeki 09 BK 842 plakalı su tankeri, Kösedağ mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin istinat duvarından uçtu.

Bir süre ilerleyen kamyon, sitedeki bir evin bahçe duvarını yıktı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Tankerden akan su evlerin bahçesinde hasara neden oldu.


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