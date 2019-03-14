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Kuşadası’nda kardeş kent Sinaia Parkı açıldı

Kuşadası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Kuşadası’nın Romanya’daki kardeş şehri Sinaia’nın ismi verilen parkın açılışı yapıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 23:07
Kuşadası’nda kardeş kent Sinaia Parkı açıldı

Kuşadası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Kuşadası’nın Romanya’daki kardeş şehri Sinaia’nın ismi verilen parkın açılışı yapıldı.


Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen Sinaia Parkı’nın açılışına çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Sibel Algan, Romanya İzmir Başkonsolosu Mioara Ştefan, İzmir Fas Fahri Konsolosu Fetih Çakmakoğlu, AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, Kuşadası Kardeş Kentler Derneği Başkanı Murat Saraç ile Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Çalım katıldı.


Parkın açılışında konuşan Romanya İzmir Başkonsolosu Ştefan, Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan parka Romanya’nın önemli kentlerinden olan Sinaia isminin verilmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek iki kent arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin daha da güçleneceğine inandığını kaydetti. Ştefan’ın ardından konuşan Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Algan, parkın açılışının iki ülke arasındaki dostluğu ve samimiyeti artıracağını belirterek çalışmadan dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.


Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise parkın açılışında kendilerini yalnız bırakmayan Romanya İzmir Başkonsolosu Mioara Ştefan ve Dış İşleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Sibel Algan’a çok teşekkür ederek “Sinaia bizim en önem verdiğimiz ve göreve geldiğimiz günden bu yana en iyi ilişki yürüttüğümüz kardeş şehirlerimizden birisi. Sinaia Belediyesi geçtiğimiz yıllarda kentlerinde bulunan büyük bir caddeye Kuşadası ismini vermişti. Biz de bu jeste karşılık olarak bu parkımıza Sinaia ismini verdik. Umarım bu güzel kardeş şehir ilişkisi uzun yıllar sürer” dedi.


Konuşmaların ardından Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Sibel Algan ve Romanya İzmir Başkonsolosu Mioara Ştefan tarafından Sinaia Parkı’nın açılışı havaya bırakılan beyaz güvercinler eşliğinde yapıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 23:07
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