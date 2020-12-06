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Aktüel Kuşadası'nda bir kadının 150 bin liralık altınının "FETÖ" bahanesiyle dolandırıldığı iddiası
Aktüel

Kuşadası'nda bir kadının 150 bin liralık altınının "FETÖ" bahanesiyle dolandırıldığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:19:29 -
Kuşadası'nda bir kadının 150 bin liralık altınının "FETÖ" bahanesiyle dolandırıldığı iddiası

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 70 yaşındaki bir kadının telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınlarını dolandırdığı yönündeki şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

Karaova Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Saliha D, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yaptığı şikayet başvurusunda kendisini polis olarak tanıtan iki kişinin telefonla arayarak FETÖ operasyonu kapsamında evlerinde dinleme cihazı tespit edildiğini söylediğini anlattı.

Eve gelerek arama yapan kişilerin altınlarını istediğini, sayım yapıldıktan sonra geri vereceklerini söylediğini ifade eden Saliha D, piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan altınlarını bir çorabın içine doldurarak bu kişilere verdiğini, evden uzaklaşmalarının ardından dolandırıldığını anlayarak şikayette bulunduğunu aktardı.

İhbar üzerine yürütülen soruşturmada evin bulunduğu sitenin güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

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