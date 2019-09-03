Kuşadası’nda 44 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan 44 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından ortaklaşa olarak yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde sabah 05.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Son Durak mevkiinde Sisam Adası’na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12’si çocuk 32 yetişkin olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde göçmenlerin 2’sinin Orta Afrika, 30’unun Kongo ve 12’sinin ise Afganistan uyruklu oldukları anlaşıldı.

Olay yerine yakın mesafede bulunan kaçaklık suçunda kullanıldığı değerlendirilen bir araç ile 1 adet bot motoru ve 1 adet zodyak tipi lastik bot muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M. D. ve E. İ. isimli organizatörler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.