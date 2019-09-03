0553 313 94 23

Kuşadası’nda 44 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan 44 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

03 Eylül 2019 Salı 17:08
Kuşadası’nda 44 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan 44 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından ortaklaşa olarak yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde sabah 05.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Son Durak mevkiinde Sisam Adası’na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12’si çocuk 32 yetişkin olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde göçmenlerin 2’sinin Orta Afrika, 30’unun Kongo ve 12’sinin ise Afganistan uyruklu oldukları anlaşıldı.


Olay yerine yakın mesafede bulunan kaçaklık suçunda kullanıldığı değerlendirilen bir araç ile 1 adet bot motoru ve 1 adet zodyak tipi lastik bot muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M. D. ve E. İ. isimli organizatörler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    1. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    2. Silifke Rotary Kulübü üyeleri, çocuk..
    3. "Büyü var" dediler, 28 bin TL'lik..
    4. Alanya’da aranan hırsızlık şüphelisi..
    5. Okul öncesi sağlık kontrolleri önemli
    6. Sinop’ta istavrit bereketi
    7. Erzurumlular Hasaneyn Yaylası..
    8. İSMEK, 327 branşta eğitim verecek
    9. Kanser hastası adam yardım bekliyor
    10. HDP binası önündeki eyleme katılan..
    11. İlçede Süper Lig’i aratmayan futbol..
    12. Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2..
    13. Eğitim camiasına Bağımlılık Semineri..
    14. Bölge pamuk fiyatı DTB’de belirlenecek
    15. Sezaryen sonrası normal doğumla ikinci..
    16. Kuşadası’nda 44 düzensiz göçmen ve 2..
    17. Kahramanmaraş’ta kamyon ile otomobil..
    18. Juncker’den Akıncı’ya mektup
    19. Saat verip uyardı! Türkiye ve..
    20. İrfan Buz: “Hakemler de hata..
    21. Odun kırmak isterken ayağını kesti
    22. Döviz kurları
    23. Minik Eymen’in cansız bedeni bu..
    24. Türkiye'nin Irak'ta yumurta ve kanatlı..
    25. Ergedik ailesinin mutlu günü
    26. Balotu kavunu piyasaya çıktı
    27. O ile müjde! Metro yatırım programına..
    28. Başkan Bozdoğan, Tarsus’un il olması..
    29. Ev değil adeta cephanelik
    30. AB: “Anlaşmasız Brexit çok net bir..
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız