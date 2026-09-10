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Gündem Kuşadası'nda 4 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu
Gündem

Kuşadası'nda 4 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Yeniakit Publisher
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Kuşadası'nda 4 deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde farklı kıyılarda 3 yeşil deniz kaplumbağası ile 1 caretta caretta ölü bulunurken, hayvanların trol ağlarına takılarak boğulmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden yapılan açıklamada, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde farklı kıyılarda 3 yeşil deniz kaplumbağası ile 1 caretta carettanın ölü bulunduğu belirtildi.

İlk incelemelerde hayvanların ölümüne ilişkin herhangi bir yara veya dış etken bulgusuna rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, "Balık avı sezonunun başlamasıyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle, bu bireylerin trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalanarak uzun süre su altında kalmaları sonucu boğulmuş olabileceklerini değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kaplumbağaların doku ve kabuk örneklerinin incelenmek üzere uzmana gönderildiği bildirildi.

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