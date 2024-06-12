Kuşadası'nda 232 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda 232 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği tarafından ilçemiz genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin ve kararlı mücadele kapsamında son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda önemli başarılara imza atıldı. Yapılan operasyonlarda, toplamda 232 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bu şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda ayrıca 4 bot ve botlara ait motor, 3 cep telefonu ve 20 litre benzin ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılabilmesi için Aydın İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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