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Kuşadası’nda 15 ay aradan sonra Akdeniz foku görüldü

Nesli tükenmekte olan ve dünyada 700 adet kaldığı tahmin edilen Akdeniz foku 15 ay aradan sonra Kuşadası Marinası’nda yeniden ortaya çıktı.

14 Mart 2019 Perşembe 23:42
Kuşadası’nda 15 ay aradan sonra Akdeniz foku görüldü

Nesli tükenmekte olan ve dünyada 700 adet kaldığı tahmin edilen Akdeniz foku 15 ay aradan sonra Kuşadası Marinası’nda yeniden ortaya çıktı.


Dünyanın en nadir 12 memeli türü arasında gösterilen Akdeniz fok balığı, Kuşadası’nda 15 ay aradan sonra yeniden ortaya çıktı. Kuşadası Setur Marina içerisinde vatandaşlar tarafından fotoğraflanan Akdeniz foku için çevreciler harekete geçti. Nesli tükenmekte olan ve dünyada sadece 700, Türkiye’de ise 100 tane kalan Akdeniz fokunun fark edilmesiyle çevreciler, Akdeniz fokunu izlenmesi için çalışma başlattı.


Bir süre daha Kuşadası Setur Marina içerisinde dolaşan ve büyük ilgi gören Akdeniz foku daha sonra Botanik Parkı’ndan bulunduğu kıyı mağaralara doğru gitti ve yeniden açıklara döndü. Akdeniz foku 18 Ekim 2016 tarihinde ve ardından en son 5 Aralık 2017 tarihinde yine Kuşadası Körfezi’nde ortaya çıkmıştı. Soğuk ve ılıman denizlerin kıyılarında yaşayan fokların, sıcak denizlerde çok az türleri bulunduğunu belirten uzmanlar az görünen ve Türkiye’de rastlanılabilen tek türün Akdeniz foku olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 23:42
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