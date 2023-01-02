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Ekonomi Kuşadası’na yılın ilk kruvaziyer gemisi geldi
Ekonomi

Kuşadası’na yılın ilk kruvaziyer gemisi geldi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın’ın Kuşadası ilçesine, 2023’ün ilk turistik yolcu gemisi yanaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 21:44:00 -
Kuşadası’na yılın ilk kruvaziyer gemisi geldi

Ege Port Kuşadası’na dün sabah saatlerinde yanaşan Norveç bandıralı 228 metre uzunluğundaki yolcu gemisi “Viking Sky”den çoğunluğu İngiltere ve ABD vatandaşı 841 yolcu indi. Turistlerin önemli bölümü kenti gezdi. Bir kısım yolcu ise çarşı ve dükkanlardan alışveriş yaptı.

“Ciddi bir büyüme beklentisi içindeyiz”

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, önceki gün de 2022’nin son gemisi olarak Norveç bayraklı Viking Venus’u ağırladıklarını söyledi. Türkiye’ye gelen kruvaziyer sayısının 2023’te artacağını öngördüklerini belirten Güngör, “Özellikle Kuşadası için ciddi bir büyüme beklentisi içindeyiz. 2023 yılında önemli bir aksilik olmadığı müddetçe yolcu sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Bu da bu zamana kadar Kuşadası tarihinin en fazla yolcu sayısı olacak” ifadelerini kullandı.

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