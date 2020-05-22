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Kuşadası’na araç akını sürüyor

Ramazan Bayramı öncesi Kuşadası özellikle çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların akınına uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:57:03 -
Kuşadası’na araç akını sürüyor

Ramazan Bayramı öncesi Kuşadası özellikle çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların akınına uğradı. Gün içerisinde Kuşadası’na 15 binin üzerinde araç giriş yaparken, ilçenin girişlerinde araç yoğunluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.



Seyahat kısıtlamasının olmadığı Kuşadası’nın özellikle İzmir tarafındaki girişi olan Kuştur bölgesinde polis tarafından korona virüs önlemleri kapsamında kurulan denetleme noktasında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. Çoğunluğunu yazlıkçıların oluşturduğu vatandaşlar araçlarıyla Kuştur bölgesindeki kontrol noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Edinilen bilgiye göre, gün içinde 15 binin üzerinde araç Kuşadası’na giriş yaparken, girişlerdeki araç trafiğinin gece boyunca da sürmesi bekleniyor.

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