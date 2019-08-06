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Kuşadası’na 3 gemiyle 3909 turist geldi

Kruvaziyer turizmin başkenti kabul edilen Kuşadası’na aynı gün içinde 3 ayrı gemiyle 3909 turist geldi.

06 Ağustos 2019 Salı 14:40
Kuşadası’na 3 gemiyle 3909 turist geldi

Kruvaziyer turizmin başkenti kabul edilen Kuşadası’na aynı gün içinde 3 ayrı gemiyle 3909 turist geldi.


Sabah saatlerinden itibaren Kuşadası Ege Ports Limanı’na yanaşan Bahama bayraklı Marella Discovery’ 2074 turist, Malta bayraklı ’Celestyal Olympia’ 1665 turist veBahama bayraklı ’Wind Star’ 170 turist getirdi. Gemilerden inen çoğunluğu Amerika uyruklu turistlerden büyük bir bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri ziyarete gitti. Gemide kalan turistler ise Kuşadası çarşılarında gezerek, alışveriş yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:40
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