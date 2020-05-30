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Aktüel

Kuşadası vergi dairesinde rüşvet operasyonu

Kuşadası Vergi Dairesi’nde bir memur bir esnaftan rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 09:25:53 -
Kuşadası vergi dairesinde rüşvet operasyonu

Kuşadası Vergi Dairesi’nde bir memur bir esnaftan rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan vergi dairesi memuru çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Vergi Dairesi’nde görev yapan A.Ö. isimli bir memur, iddiaya göre, Kuşadası’nda market ve manav işletmeciliği yapan bir esnaftan vergi dairesindeki işlemleri nedeniyle rüşvet talebinde bulundu. Kendisine yapılan teklif üzerine polise şikayette bulunan esnafın ifadeleri doğrultusunda Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyon sırasında şüpheli memur A.Ö. seri numaraları alınmış 10 bin TL parayı şikayetçi esnaftan alırken suç üst yakalandı. Gözaltına alınan A.Ö. isimli vergi dairesi memuru, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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