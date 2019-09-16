0553 313 94 23

Kuşadası Triatlonu sona erdi

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğinde bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Kuşadası Triatlonu sona erdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 05:09
Kuşadası Triatlonu sona erdi

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğinde bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Kuşadası Triatlonu sona erdi.


Adagöl Spor ve Mesire Alanı’nda gerçekleşen yarışlara Türkiye’nin değişik kentlerinden gelen 500 sporcu katıldı.


Yarışlarda dereceye giren sporcular madalyalarını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu ve Federasyon temsilcilerinin elinden aldı. 2 gün boyunca devam eden Kuşadası Triatlonu’nda birinci olanların listesi şöyle; 25-29 yaş Sprint Triatlon Kategorisi(Bayan)-Özge Uzun Mavi Karga Spor Kulübü


20-24 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi(Bayan)- Fatma Kostak Hiraspor


40 44 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi(Bayan)- Itır Uz Pan DağcılıkCe Doğa Spor Kulübü


55-59 Yaş Kategorisi (Bayan)- Cennet Teker Antalya Triatlon Spor Kulübü


30 34 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi (Bayan)- Dilan Acar Hekim Göztepe Spor Kulübü


35 39 Yaş Sprint Triatlon Kategorisi (Bayan)Begüm Özüekri ITU Spor Kulübü


45-49 Yaş Arası Kategorisi (Bayan)-Selen EryüceAnkrya Spor Kulübü


55-59 Yaş Kategorisi (Bay)- Hasan İşbilen Ege Maraton Spor Kulübü


35-39 Yaş Kategorisi(Bay) Dinçer Yılmaz TSK Spor Kulübü


30-34 Yaş Kategorisi (Bay) Bahadır Tama Antalya Spor Kulübü


45-49 Yaş Kategorisi (Bay)-Okan Ulaş İzmir Yüzme Triatlon Spor Kulübü


50-54 Yaş Kategorisi(Bay) Ufuk Briz-Babaeski Spor Kulübü


25-29 Yaş Kategorisi (Bay)Tolga Kuş Mavi Karga Spor Kulübü


M3 Erkekler Kategorisi-Taha Eren Coşkun


M3 B Erkekler Kategorisi- Türker Kemal Kıyak


M3 Kadınlar Kategorisi-Havin Duman


Yıldız Erkekler Kategorisi-Emirhan Çakır


Yıldız Kadınlar Kategorisi-Özlenen İpek Günad,


Genç A Erkekler Kategorisi-Oktay Arıkan


Genç B Erkekler Kategorisi-Kıvanç Şahinkaya

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 05:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı
    1. Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı
    2. 4. Caferli Güz ve Çevre Şenliği..
    3. Kuşadası Triatlonu sona erdi
    4. İstanbul’da AVM ve rezidansa ateş edip..
    5. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Tunus başbakanı, cumhurbaşkanlığı..
    8. Trump'tan "muhtemel bir saldırıya..
    9. Suudi Arabistan petrol üretimine..
    10. Yoldan çıkan otomobil takla atarak..
    11. Trump, Modi ile görüşecek
    12. Mısır'da 6 sanık idam cezasına..
    13. Tunus seçmeni oy kullanmayarak..
    14. Tunus'ta anketlere göre ikinci tura..
    15. Bodrum’da Makilik alanda korkutan..
    16. TEM Otoyolunda trafik kazası: 4 yaralı
    17. Çavuşoğlu acı gerçeği böyle açıkladı:..
    18. Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı
    19. O yangını terör örgütü PKK üstlendi!
    20. Kuveyt'te İHA alarmı
    21. S-400 sisteminin devreye gireceği..
    22. Rusya Savunma Bakanlığı S-400..
    23. Kırklareli’nde zincirleme kaza: 2’si..
    24. Adana’da trafik kazası: 1 yaralı
    25. Köpeğe çarpan otomobil takla atarak..
    26. Ağabeyine sinirlenince evlerini ateşe..
    27. Hakkari’de 3 ayrı trafik kazası: 4..
    28. Arjantin’de göçmenler günü festivali..
    29. Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    30. Sudan'da kolera salgını
    Okuyanın kafasını karıştıran olay... Yerine kayyım atanan başkan, kayyımın yerine kayyım olarak atandı
    Okuyanın kafasını karıştıran olay... Yerine kayyım atanan başkan, kayyımın yerine kayyım olarak atandı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    Beton Ekrem, bu kadar parayı ne yapıyor?
    Beton Ekrem, bu kadar parayı ne yapıyor?
    Suudi Arabistan'ın damarı kesilmişti... Irak'tan kritik açıklama!
    Suudi Arabistan'ın damarı kesilmişti... Irak'tan kritik açıklama!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Kılıçdaroğlu: Ne diye gidip oraya oturuyorsun?
    Kılıçdaroğlu: Ne diye gidip oraya oturuyorsun?
    Yunanlıları korku sardı! Bilim-2’yi görünce bile paniklediler
    Yunanlıları korku sardı! Bilim-2’yi görünce bile paniklediler