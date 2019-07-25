Kuşadası Belediyesi’nden organik geri dönüşüme katkı

2016 yılında alınarak kullanım dışında bırakılan bahçe atıkları öğütme makinesi Başkan Ömer Günel’in talimatı ile bakımı yapılarak tekrar hizmete kazandırıldı.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanan bahçe atıkları öğütme makinesi ile işgücü, nakliye ve depolama alanlarında tasarruf sağlanırken atıklardan elde edilen gübre ve bitkisel toprak ile de organik geri dönüşüme önemli bir katkı sunuluyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde sürdürülen budama faaliyetleri sonucunda oluşan dal, yaprak gibi organik atıklar, bahçe atıkları öğütme makinesi ile öğütülerek gübre ve bitkisel toprağa dönüştürülüyor. Kuşadası’nın 23 mahallesinden toplanan bitkisel bahçe atıkları Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait fidanlığa getirilerek burada öğütme işleminden geçiriliyor. Belirli aralıklarla öğütülen atıklardan organik gübre ve torf olarak adlandırılan bitkisel toprak elde ediliyor. Bu gübre ve toprak ise Kuşadası’nın park ve bahçeleri ile müdürlüğe ait seralarda kullanılıyor. Bahçe atıklarını bulundukları yerde öğütme imkânı da sunan makine ile iş gücü, nakliye ve depolama alanlarında önemli bir tasarruf sağlanırken organik geri dönüşüm sürecine de katkı sunuluyor.