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Kuşadası adayı Ömer Günel gençlerle buluştu

İYİ Partili gençler ile buluşan Millet İttifakı Adayı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında gösterdikleri destek için gençlere teşekkür etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:01
Kuşadası adayı Ömer Günel gençlerle buluştu

İYİ Partili gençler ile buluşan Millet İttifakı Adayı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında gösterdikleri destek için gençlere teşekkür etti.


Önceliğinin gençlere yeni iş alanlarının yaratılması olduğunun altını çizen Ömer Günel, “Millet İttifakı ile Mart’ın sonu bahar diyoruz. Gençlerimizin aktif olarak siyasetin içinde olması bizim için umut vericidir. Kuşadası’nda gençlerimiz için güzel projelerimiz var. Önceliğimiz gençlerimiz için yeni istihdam alanları oluşturmak. Gençlerimizin ayrıca özel alanlarda eğitim almasını sağlayacağız. Kuşadası’nda en fazla yaşanan sorunlardan biri de kalifiye personel sıkıntısıdır. Her işi yaparım mantığı ile kaliteyi ve işlevsel istihdamı yakalayamayız. Gençlerimizin istedikleri alanlarda özel kurslar ile eğitim almalarını sağlayarak sektörlerin ihtiyacı olan insan kaynağını karşılayacağız. Gençlerimiz için ayrıca yeni spor alanları oluşturacağız. Mevcut spor kulüplerimizi de destekleyeceğiz. Biz geleceğimize yatırım yapacağız.” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:01
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