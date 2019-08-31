Kuş, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde başladığı mahalle gezileri kapsamında beraberindekilerle birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde başladığı mahalle gezileri kapsamında beraberindekilerle birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde başladığı mahalle gezilerine ara vermeden devam ediyor. Kuş beraberinde, Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Yıldırım, Eyyübiye Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Kestop ve ilgililerle birlikte Hacıbayram Mahallesine geçti. Mahallede Muhtar İbrahim Akdemir ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Kuş, vatandaşlar tarafından talep edilen park ve taziye evi konusunda da mahalle sakinlerine müjde verdi. Bölge sakinlerinin sosyal yaşam alanı eksikliğinin kısa sürede giderileceğini belirten Kuş, vatandaşların takdirini topladı.

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