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Kuş sürüsüyle karşılaşan pilotun yaptığı film sahnelerinin aratmadı!

Yaklaşık 2000 feet'te yol alırken bir kuş sürüsüyle karşılaşan uçağın pilotu soğuk kanlılığı sayesinde olası bir felaketi önledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:22
Kuş sürüsüyle karşılaşan pilotun yaptığı film sahnelerinin aratmadı!

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçağın pilotu kuş sürüsüyle karşılaşınca otomatik pilottan çıkaran manevra yapmak zorunda kaldı. Pilotun bu hamlesi olası bir tehlikeyi önledi. Pilot o anları, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi. Kalkıştan hemen sonra kuşlara çarpmamak için manevra yaptığını belirten pilot, "Sürüler var, oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık bilginiz olsun. Kalktıktan sonra 2 bin feet'e geçerken belki 50 tane büyük kuş sürüsü çıktı karşımıza. Aynı filmlerdeki gibi. Oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık. Kalkan uçakları uyarırsanız iyi olur" bilgisini paylaştı.

KUŞUN UÇAĞA ÇARPMA ETKİSİ 550 KİLOGRAM!

Uçaklara en çok çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:22
  1. pilot
  2. kuş sürüsü
  3. uçak kazası

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