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Aktüel Kuş sevgisi onu yüzlerce kuş sahibi yaptı
Aktüel

Kuş sevgisi onu yüzlerce kuş sahibi yaptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Ali Pazarcıklı, ilkokul yıllarında harçlığını biriktirerek aldığı muhabbet kuşu ile başlayan kuş sevgisi sayesinde bugün yüzlerce kuşun sahibi oldu - Pazarcıklı: - "İlk kuşumu eve getirdiğimde onunla ilgilenip heyecandan sabaha kadar uyuyamamıştım. Bir kuşla başladığım kuş sevgisi sayesinde üretim yaparak şu anda 250 muhabbet kuşunun sahibi oldum"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:03:26 -
Kuş sevgisi onu yüzlerce kuş sahibi yaptı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALİ ÖZTÜRK - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Ali Pazarcıklı, ilkokul yıllarında harçlığını biriktirerek aldığı muhabbet kuşu ile başlayan kuş sevgisini bugün yüzlerce kuş sahibi olarak tutkuya dönüştürdü.

İlkokul eğitimi aldığı dönemlerde kuşlara merak salan Pazarcıklı, ilk kuşunu almak için ailesinin kendisine verdiği okul harçlıklarını 50 gün boyunca biriktirdi.

Topladığı 50 lira harçlığıyla ilk kuşunu alan Pazarcıklı, kuş sevgisini tutkuya dönüştürdü. Aldığı kuşları çoğaltan Pazarcıklı, yaşadığı evinin altındaki depoyu kiralayarak üretimini yoğunlaştırdı.

Şu an 250 civarındaki kuşun sahibi olan Pazarcıklı, kuşlardan elde ettiği kazançla geçiminin bir kısmını ve kuşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Pazarcıklı, AA muhabirine, bir kuş ile başlayan sevgisinin üretime dönüştüğünü söyledi.

Kuş sevdasının ilkokul yıllarında başladığını, ilk kuşunu aldığında çok sevindiğini ifade eden Pazarcıklı, şöyle konuştu:

"İlk kuşumu eve getirdiğimde onunla ilgilenip heyecandan sabaha kadar uyuyamamıştım. Ailem de kuş sahibi olmama sevinmişti. Bir kuşla başladığım kuş sevgisi sayesinde üretim yaparak şu anda 250 muhabbet kuşunun sahibi oldum. Bulunduğum dükkanı tutarak burada üretim yapmaya başladım. Komşularımız da çok ilgi gösteriyor. Gelip kuşları seviyorlar, çocuklarına kuş alıyorlar ve hediye ediyorum."

Pazarcıklı, kuşların yumurtlaması ve yumurtalardan çıkmalarının yaklaşık 50 gün sürdüğünü, bunun için emek verdiklerini kaydetti.

Kuş yavrularını bir süreye kadar annelerinin beslediğini belirten Pazarcıklı, "Biz de anne ve babalarına iyi bakarak sürecin sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlıyoruz. Kuşların bakımı zor ama bu konuda en büyük yardımcım eşim. Onun sayesinde bunca kuşa bakabiliyorum." ifadelerini kullandı.


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