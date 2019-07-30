Kuş mahalle gezilerine devam ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabah saatlerinde başlattığı saha gezilerine Buhara, Mance ve Dedeosman mahalleleriyle devam etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde başladığı saha gezilerini geleneksel hale getirip, her sabah gerçekleştiriyor. Saha gezileri kapsamında sabahın erken saatlerinde esnafla birlikte kepenk açan Kuş, mahallelerde yürütülen çalışmaları da yerinde denetleyip, bir araya geldiği vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinliyor. Kuş son olarak, Buhara, Mance ve Dedeosman mahallelerini gezdi. Buhara Mahalle Muhtarı İbrahim Demir, Dedeosman Mahalle Muhtarı Ramazan Derin ve Mance Mahalle Muhtarı Erdal Gündüzalp’ın da eşlik gezilerdetalep edilen park, yüzme havuzu ve taziye evi için hemen çalışma yürüteceklerini söyledi. Esnaf ve vatandaşlar görüşen Kuş, mahallelerdeki çocuklarla yakından ilgilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğiKuş, Eyyübiye için hep birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Kuş,” Bugün Buhara, Dedeosman ve Mance mahallelerimizi gezdik. Vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz gezi programında muhtarlarımız da bizlere eşlik etti. Hem muhtarlarımız hem de vatandaşlarımız taleplerini bizlere ilettiler. İnşallah kısa süre içinde tabi çalışmalara hemen başlamak kaydıyla bu talepleri bir bir karşılayacağız. Gezimiz esnasında çocuklarımızın bizlerden park talep etmesi üzerine ilgili birimimizi talimatlandırdık ve mahallemize ve çocuklarımıza yeşil alan kazandırılması için çalışmaya da başlıyoruz. Gördük ki, bu mahallelerimizde bir çocuk oyun alanı ve park yok. Hızlı bir şekilde çalışma yürüterek 3 mahallemizi kapsayacak şekilde bir park alanını da vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. yine bir yüzme havuzu talebi oldu. Bunu da Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile görüşüp yine 3 mahallemizi kapsayacak şekilde bir yüzme havuzu için de çalışma başlatmayı planlıyoruz. Bir diğer sorun da 3 mahallemizin de taziye evi. Bunu da hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Birlikte hareket ederek inşallah Eyyübiye’mizi daha güzel noktalara getireceğiz. “ dedi.

Kuş’a yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür eden Dedeosman Mahalle Muhtarı Ramazan Derin ise,”Belediye başkanımız Mehmet kuş bugün bizleri ziyarette bulundu. Dedeosman mahallesi ve buhara mahallesiyle ilgili sorunları dile getirdik. Sağolsun başkanımız yüzme havuzu, taziye evi ve park alnıyla ilgili hemen çalışma başlatacaklarını belirttiler. Başkanımızdan çok memnunuz. İnşallah uzun yıllar belediye başkanı olarak bizlere hizmet eder. Allah kendisinden razı olsun. “ şeklinde konuştu.