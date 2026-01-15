Kuryeler 3 gün işi bırakıyor

Koronavirüs döneminde hızla büyüyen paket servis sektörü, bu kez esnaf kuryelerin tepkisiyle karşı karşıya. Yılbaşından itibaren paket başı ücretler, kilometre ödemeleri ve haftalık bonuslarda artış açıklandı. Ancak kuryeler, bu artışların fiili kazançlara yansımadığını savunuyor.

NTV’de yer alan habere göre, kuryeler açıklanan zam oranlarının matematiksel düzenlemelerle olduğundan yüksek gösterildiğini, sahada ise 2025 yılındaki gelir seviyelerinin değişmediğini öne sürüyor.

“Aylık 120 bin lira” vaadi tartışma yarattı

Bazı firmalar, haftada ortalama 200 paket teslim eden bir kuryenin 30 bin lira kazanabileceğini, bunun da aylık brüt 120 bin liraya denk geldiğini duyuruyor.

Ayrıca 2 kilometrenin üzerindeki teslimatlar için yüzde 60’ı aşan ücret artışları ve belirli teslimat sayılarını geçenlere haftalık bonus ödemeleri vaat ediliyor.

Kuryeler: Sahada bu rakamların karşılığı yok

Esnaf kuryeler ise bu hesapların gerçekçi olmadığını belirtiyor. Sabit mesai saatlerinin bulunmadığını, gelirlerin tamamen teslimat sayısı ve çalışma süresine bağlı olduğunu ifade eden kuryeler, artan giderler nedeniyle net kazançlarının ciddi biçimde eridiğini dile getiriyor.

Motosiklet, ekipman, yakıt, bakım, sigorta giderleri ile BAĞ-KUR primleri, muhasebe ücretleri ve vergi yükümlülüklerinin tamamen kendi ceplerinden karşılandığını vurgulayan kuryeler, açıklanan gelir tablolarının gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Üç gün boyunca paket dağıtılmayacak

Tüm bu gerekçelerle esnaf kuryeler, 18-19-20 Ocak tarihlerinde çalışmama ve paket dağıtmama kararı aldıklarını duyurdu. Eylemin tüm kuryeleri kapsamadığı, katılmayanların ise kendi çalışma planları doğrultusunda dağıtıma devam edeceği belirtildi.