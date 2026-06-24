Kurye kılığında geldi, evrak imzalatıp göğsüne 5 kurşun sıktı

İstanbul Küçükçekmece'deki Maslak Çeşme Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir telefon dükkanına, kimliği belirsiz bir şahıs kurye kılığında gelerek önce evrak imzalattı, ardından da iş yeri sahibi Çetin Muko'ya silahlı saldırı düzenledi. Saldırganın silahından çıkan 5 kurşunla göğsünden vurulan Çetin Muko, kanlar içinde yere yığıldı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Muko hayatını kaybetti. Polis güvenlik şeridi çekerek iş yeri ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran asayiş ekipleri, hasta kıyafetli ve motosikletli olduğu belirlenen saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.