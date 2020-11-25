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Aktüel Kurye kılığına girip eşini vuran sanık yeniden yargılanıyor
Aktüel

Kurye kılığına girip eşini vuran sanık yeniden yargılanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:27:24 -
Kurye kılığına girip eşini vuran sanık yeniden yargılanıyor

KONYA (AA) - Konya'da boşanma aşamasındaki eşi ile kendisine engel olmak isteyen iş yeri çalışanını yaraladığı gerekçesiyle 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılan sanık, yeniden yargılanmak üzere hakim karşısına çıktı.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ağır ceza Dairesince sanık Zafer Tatlısert hakkında verilen karar, "sanığın yüz yüze ifade verme isteminin mahkemece reddedilmesinin hukuka aykırı bulunması ve olay yerinde keşif yapılarak sanık ile yaraladığı kişi arasındaki mesafenin tespit edilmemesi" gerekçesiyle bozuldu.

Sanık Tatlısert, hakkında verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden yargılanmaya başlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Zafer Tatlısert, müşteki Saliha Gizem T, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenen H.A, müşteki Saliha Gizem T'nin ailesiyle komşu olduklarını, bu nedenle sanığı da tanıdığını söyledi.

Saliha Gizem T. ve ailesinin, sanık Tatlısert'le bir tartışmalarına şahit olduğunu iddia eden H.A, şunları söyledi:

"Sofra bezi çırpmak için balkona çıktığım sırada bazı sesler duydum. Sanık Zafer, 'Gizem' diye sesleniyordu. Başımı çevirip binanın önüne baktığımda, Zafer'i gördüm. Gizem'in babası, kardeşi ve Gizem de orada, Zafer'le karşı karşıyaydı. Aralarında yaklaşık 2 metre mesafe vardı. Zafer'in elinde uzun bir silah gördüm. Gizem tam 'Yapma Zafer' dediği sırada silah patladı. Ben de korkup içeri girdim."

Sanık avukatı, tanık beyanları için, "Aleyhe beyanları kabul etmiyoruz. Burada bir tiyatro vardır. Yıllar sonra, daha önce var olmayan bir tanık ortaya çıkmıştır." dedi.

Bunun üzerine Tanık H.A, sanıktan korktuğu için daha önce ifade vermediğini söyledi.

Tanık olarak dinlenen S.A. ise Gizem T'nin aile dostu olduğunu, sanıkla hiç tanışmadıklarını ancak kendisi tarafından bir gün telefonla arandığını söyledi.

Sanıkla aralarında geçen konuşmayı anlatan S.A, şöyle dedi:

"Sanık Zafer, bana 'Sen beni vuracakmışsın.' dedi. Ben kişiyi tanımadığım için 'Sen kimsin?' dedim. 'Benim adım Zafer' dedi. Telefonda tartıştık, 'Ailevi bir konu. Sen karışma.' dedi. Sonra da aynı gün veya bir gün sonra benim fotoğrafımı sosyal medyada paylaştı. 'Bu arkadaş beni vuracakmış, durumlara bakacağız.' şeklinde bir paylaşım yaptı. Hiç kimse bana 'Zafer'i vuracaksın.' falan demedi. Zafer'in bana söylediklerini nereden duyduğunu bilemiyorum."

Tahliyesini isteyen sanık Zafer Tatlısert, "Ben SEGBİS sistemiyle savunma yapmayacağım. Savunma hakkımın kısıtlandığına dair İstinaf Mahkemesi kararı vardır. Ben savunmamı mahkemede yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliye edilmesini, mahkeme aksi kanaatteyse en ağır adli kontrol şartlarıyla tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olayla ilgili yeniden keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Zafer Tatlısert, 14 Eylül'de bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Saliha Gizem T'nin çalıştığı merkez Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi'ndeki iş yerine kurye kılığıyla girmiş, tartıştığı Saliha Gizem T'yi göğsünden, araya giren iş yeri çalışanlarından Abdülkerim Ünal'ı da başından tabancayla yaralayarak kaçmıştı.

Hakkında dava açılan sanığa, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmiş, eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve haksız tahrik indirimiyle ceza 13 yıl 6 aya indirilmişti.

Tatlısert'e yine eşi Gizem'i başka bir olayda yaralama suçundan 11 ay 7 gün, eşinin iş arkadaşı Abdülkerim Ünal'ı 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, Gizem T'nin kardeşi Çağatay G'ye karşı "kasten yaralama" eyleminden 12 ay, babası Sadık G'ye karşı "kasten yaralama" eyleminden 9 ay, 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler" kanununa aykırı davranışı dolayısıyla 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanığa toplamda, 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası verilmişti.


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