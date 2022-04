Kurumuş çay lekesi nasıl çıkar? Halıdaki kurumuş çay lekesini çıkarma teknikleri ve pratik yolları

Halıdaki Kurumuş Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Sizler için halılarınızdaki çay lekelerini çıkarmanın yöntemlerini bir araya getirdik. Halıdaki kurumuş çay lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap vermeden önce evimizin süsü olan halılarımızı neden korumamız gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Halıdaki lekesi öyle “aman ne olmuş sanki” denilerek “halının altına” atılabilecek türden basit bir sorun değildir. Evimizin kapısını dış dünyaya açtığımız anda bizi temsil eden ve göze ilk çarpan şey halılarımızdır. Akıllı bir kişi halımıza bakarak hakkımızda yüzeysel de olsa bir fikir sahibi olabilir. Lekelerle dolu bir halıyla karşıladığınız misafiriniz evinizdeki bu kirliliğin evin her köşesinde olabileceği ihtimalini değerlendirip, yemeğe kalma teklifinizi daha lafınızı bitirmeden reddetmeyi tercih edebilir. Hatta belki de sırf halınızdaki çay lekelerinden dolayı oturup bir çay içme fikri bile onu ürkütmeye yetebilir.

Zira her halı sırf odayı kapatsın diye satın alınmıyor. Kaldı ki sırf odayı kapatsın diye alınmış olsa da temiz görünmek her evin, dolayısıyla her halının hakkıdır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bazı halılar sırf ihtiyaçtan alınırken bazı halılar zevk için, bazıları sanatsal oldukları için, bir kısmı da el ile dokunduğu için çok değerlidir. Fakat öyle bir şey vardır ki en değersiz halıyı bile çok değerli bir halı haline getirir. Evet, eğer çeşitli lekelerle kirlenmiş olan halımız çok sevdiğimiz veya değer verdiğimiz bir kişinin hediyesiyse, o artık bir halı değil; gözümüz gibi bakmak zorunda hissettiğimiz bir parçamız haline gelmiştir. Şimdi gelelim esas meselemiz olan halıdaki lekeleri nasıl çıkaracağımıza. İşte halınızdaki zorlu lekeleri çıkarmanın püf noktaları.

Halıdaki Çay Lekesi Temizleme

Eğer leke henüz kurumadıysa ilk yapmanız gereken şey çay dökülen bölgenin üzerine temiz ve kuru bir bez koyup halıdaki çayın o bezle çekilmesini sağlamanız gerekiyor. Daha sonra mutfakta kullandığınız sıvı bulaşık deterjanını bulaşık süngerine döküp halıdaki lekeye uygulamalısınız. Daha sonra temiz ve kuru bir bezle halıdaki köpüğü alarak bir süre bekliyoruz. Eğer leke tamamen çıkmadıysa aynı işlemi lekeli bölgeye limon suyu uygulayarak tekrarlayınız.

Eğer leke kurumuş ve halıya işlemiş bir lekeyse, öncelikle yukardaki yöntemi uygulayınız. Çay lekesi bu yöntemle çıkmıyorsa o zaman aşağıdaki zorlu kirler için kullanabileceğiniz yöntemler arasından birini seçebilirsiniz.

Halıdaki Çay Lekesini Ne Çıkarır?

İnatçı lekelerden biri olan çay lekesini halıdan çıkarmak için sizlere etkili bazı yöntemlerden bahsetmek istiyorum. İşte halıdaki çay lekesini ne çıkarır sorusunun cevabı;

Halıdaki Çay Lekesi Çıkarmak İçin Amonyak

Bir fincan amonyağı 2 litre ılık suya katarak bir temizlik ürünü elde etmiş olursunuz. Bu karışımı bir bez yardımıyla halıya uygulayıp kurumasını bekleyiniz. Halıdaki çay lekesi tam olarak çıkmadıysa işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Halıdaki Çay Lekesi Çıkarmak İçin Sirke

Hafif lekeler için: 2 yemek kaşığı tuzu yarım bardak sirkenin içinde eritiyoruz. Halıdaki lekeye uygulayıp kurumaya bırakıyoruz. Kuruduğundan emin olduktan sonra elektrik süpürgesiyle (çekerek) temizliyoruz.

Daha yoğun zorlu lekeler için: 2 Kaşık tuz yerine 4 yemek kaşığı tuzu yarım bardak sirke içinde eritip halıya uygulayınız. Halınızdaki lekeden büyük ihtimalle eser kalmayacaktır.

Çok ağır lekeler için: Bir yemek kaşığı sirkeyi bir yemek kaşığı mısır unuyla karıştırıyoruz. Kuru bir bez yardımıyla çay dökülen yere yediriyoruz. İki gün bekledikten sonra elektrikli süpürgeyle çekiyoruz.

Halıdaki Çay Lekesi Çıkarmak İçin Tıraş Köpüğü

Evdeki tıraş köpüğünü harika bir temizleyiciye dönüştürebilirsiniz. Halıdaki lekeyi temizlemek için ise şu yolu izleyebilirsiniz. Öncelikle kurumuş çay lekesini ıslak bizle ovuyoruz. Daha sonra tıraş köpüğünü lekeye sıkıyoruz. Daha sonra nemli bir bezle temizliyoruz.

Yün Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkar

Yün halıdan kurumuş çay lekesini çıkarmak oldukça zor olan lekelerden biridir. Yün halından kurumuş çay lekesini çıkarmak için;

Temiz bir bez yardımı ile çay lekesini beze emdirin

Bir kabın içine 1 çay bardağı kabartma tonu ekleyin

Nemli bir bez alın ve kabartma tozuna batırın

Kabartma tozunu bastırılmış nemli bezi lekeli bölgeye iyice bastırın

İşlem sonunda soğuk su ile durulayın

İşlemi net sonuç alıncaya kadar devam ettirin

Çay lekesi olan bölgeyi soğuk su ile durulayın ve temiz bir bezle kurulayın

Leke çıktıktan sonra kuru bir bez koyun ve üzerine her hangi bir ağırlık ekleyin

