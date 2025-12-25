Uyuşturucu bahane petrol şahane!

Uyuşturucu bahanesi, petrol hedefi Washington yönetimi, operasyonlarını “uyuşturucuyla mücadele” söylemiyle gerekçelendirse de, ABD güçlerinin doğrudan Venezuela’ya ait ham petrol tankerlerini hedef alması bu iddianın inandırıcılığını ortadan kaldırıyor. ABD Sahil Güvenliği, bu ay Karayipler’de Venezuelalı petrol taşıyan iki tankere el koydu. Üçüncü bir gemiye yönelik müdahale hazırlığı sürüyor. ABD’nin, Güney Amerika’dan gelen tekneleri bombalaması ve bu saldırıları uyuşturucu gerekçesiyle savunması birçok ülke tarafından yargısız infaz ve açık saldırı olarak nitelendiriliyor. Washington’un kara içindeki altyapılara yönelik bombardıman tehditleri ve Central Intelligence Agency eliyle yürütülen gizli faaliyetlere onay vermesi, sürecin kapsamını daha da genişletiyor. Venezuela’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ABD’nin hamlelerini açıkça “tehdit ve korsanlık” olarak tanımlayarak, “Tehdit Venezuela değil, ABD hükümetidir” ifadesini kullandı.