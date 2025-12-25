Haber Merkezi Giriş Tarihi: Uyuşturucu bahane petrol şahane!
ABD, “uyuşturucuyla mücadele” söylemi altında Venezuela’ya yönelik fiilî bir abluka başlattı. Karayipler’de petrol tankerlerine el koyan Washington, “karantina” adıyla enerji sevkiyatlarını durduruyor. Trump yönetimi Maduro’ya iktidarı bırakma baskısı uygularken, yaptırımlar ekonomik boğma ve kaynak gaspına dönüştü. BM uzmanları süreci yasadışı saldırı olarak nitelendiriyor. ABD yönetiminin Venezuela’ya yönelik son hamleleri, Washington’un “karantina” ifadesiyle yumuşatmaya çalıştığı ancak uluslararası hukuka göre açık bir abluka ve fiilî işgal niteliği taşıyan yeni bir sürece işaret ediyor. Beyaz Saray’ın talimatıyla ABD ordusu, Venezuela’ya ait petrol sevkiyatlarını Karayipler’de fiilen durdurmaya başladı.