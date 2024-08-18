Kurumuş ağaç kütüğünü yarınca, neye uğradığını şaşırdı! Değeri 500 bin TL!

Kastamonu-Çankırı arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda bir doğa sever, kurumuş bir ağaç kütüğünü açarak şaşırtıcı bir keşif yaptı. Kütüğün iç kısmında karşılaştığı manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşandı.

Kastamonu'nun Ilgaz Dağı'nda arıcılığın yaygın olduğu bölgelerde, zaman zaman kovanlardan kaçan arılar ilginç yerlerde yuva yapabiliyor. Bu defa, devrilmiş bir ağacı bal kovanına dönüştüren arılar, kütüğün içini tamamen balla doldurdu.

KÜTÜĞÜ TAMAMEN DOLDURMUŞLAR

Arılan bal ile doldurduğu kütüğü bulan vatandaş, o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaştı. Kütüğü eliyle açan kişi, o anlarda "İnanılmaz. Şunun güzelliğine bakın. Kütüğü tamamen doldurmuşlar" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

"500 BİN TL VAR ORADA"

Görüntünün altına "Bal budur diğer yediklerimiz şeker su", "Hepsini almayın, arılara da kalsın", "Bunlar doğal şifa deposu", "500 bin TL var orada" şeklinde yorumlar yapıldı.

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