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Gündem Kurumu borca batıran İBB'den İSPARK'a bir zam daha!
Gündem

Kurumu borca batıran İBB'den İSPARK'a bir zam daha!

Yeniakit Publisher
2024-06-12 19:14:00 -
Kurumu borca batıran İBB'den İSPARK'a bir zam daha!

Tek işi otoparktan ayrılanlardan para tahsil etmek olan ve bunu bile beceremeyip kurumu borca batıran İBB yönetimi, İSPARK'A zam yaptı.

İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşüldü.

Toplantıda komisyon raporları oylamaya sunuldu. İSPARK ücret tarifelerine de yüzde 35'e varan zam içeren "Revize Ücret Tarifesi" oy çokluğuyla kabul edildi.

1 saati 70 lira!

Yeni tarifeyle 1 saatlik otopark ücreti 52 liradan 70 liraya yükseldi.

Hukuken iflas durumunda!

İSPARK'ın geçen yılki faaliyet zararının 29 milyon 918 bin TL, öz kaynaklar toplamının eksi 17 milyon 594 bin TL olduğunu belirtilerek, şirketin hukuken ve teknik olarak iflas durumunda bulunduğunu açıklanmıştı.

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