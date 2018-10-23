Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde de lider! Eğitimde Turkcell farkı

Türkiye’de abone sayısına göre değerlendirildiğinde, toplam abonelerin yüzde 50’ye yakınına hizmet götüren Turkcell, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerini “ülkemizin geleceğine değer katması”, “fırsat eşitliği oluşturması” ve “sürdürülebilir” olması kriterlerine göre belirliyor. Dezavantajlı kitlelere fayda sağlamayı ve topluma yatırım yapmayı sürekli gündeminde tutan şirketin dikkat çeken eğitim projelerinin detayları ise şöyle:

Engelsiz Eğitim Programı

Özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerini artırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamayı amaçlayan Engelsiz Eğitim Programı kapsamında üç yılda 40 ildeki 80 okulda 10 binden fazla öğrenciye ulaşılması hedeflendi. Toplam 84 okul ve 45 ile ulaşıldı. Donatılan okul sayısının 2018 yılı sonunda 100’ü aşması ve 30.000’den fazla öğrenciye ulaşılması planlanıyor. Bunun yanı sıra 47 Özel Eğitim Merkezindeki meslek atölyelerinde hafif zihinsel engelli öğrenciler okul sonrası iş hayatına hazırlanıyor. 16 görme engelli okulundaki teknoloji sınıfı ve 2000 Braille baskılı kitap ile öğrencilere eğitim ve istihdam imkânı sunuluyor. 20 işitme engelli okulunda ise bilgisayar sınıfları ve atölyeler kuruluyor. Engelsiz Eğitim Programı kapsamında şimdiye kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki üç binden fazla engelli öğrenci bulundukları şehirleri dokunarak, hissederek, duyarak gezdi ve öğrendi.

Zeka Gücü Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Anadolu’daki üstün yetenekli öğrencileri teknolojiyle tanıştırmak, bu alanda meraklarını ortaya çıkarmak ve yeteneklerini erken safhalarda keşfedip geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında şu çalışmalara yer veriliyor: Okullarda akıllı tahta, 3D yazıcı, bilgisayar, robotik, kodlama ve elektronik malzemeden oluşan Zeka Gücü sınıfları oluşturuluyor, Maker (kendin yap) Kodlama Kitleri dağıtılarak online ve yüz yüze eğitimler veriliyor. Şimdiye kadar 150 saati aşkın eğitim verildi.

Yenilenen Zeka Gücü ile sadece genel amaçlı teknoloji sınıflarıyla değil; uzay, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik zenginleştirilmiş eğitim ve donanımların sağlanması hedefleniyor. Yenilenen Zeka Gücü eğitim portalı sadece BİLSEM öğrencilerinin değil, Türkiye’deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Ardunio, Scratch, Uzay Bilimleri, Mobil Programlama, 3B Tasarım, Robotik, Akıllı Ev Sistemleri gibi eğitimleri de içeren zengin bir eğitim portaline dönüşüyor. Zeka Gücü ile 27 ilde 33 laboratuvar kurarak üç senede 30 binden fazla özel yetenekli öğrenciye ulaşıldı.

Turkcell Eğitim Bursları

Turkcell 2000 yılında Kardelenler Projesi ile fırsat eşitliği anlamında Türkiye’nin en uzun soluklu ve öncü sosyal sorumluluk projesini başlattı. Turkcell bugüne kadar 100 bin gence burs verdi ve on binlerce gencin meslek sahibi olmasına katkıda bulundu. Kardelenler adıyla başlayan kapsamı daha da genişletilerek çok daha fazla sayıda kişiye ulaşmaya devam ediyor.

Dijital zeka

Dijital zorbalığa karşı, çocukları korumaya yönelik bir eğitim programı olarak geliştirildi. Turkcell ise Uzakdoğulu Dr. Yuhyun Park tarafından geliştirilen programın Türkiye’deki temsilcisi olarak rol alıyor. Özellikle sosyal medya ve dijital oyunlara yönelik, çocukların daha sağlıklı yetişmeleri, bu zorbalıktan kurtulup uyumlu insan olmaları, dijital sistemi daha verimli, daha deneyimli kullanabilir hale gelmeleri için onları geleceğe hazırlayacak bu çalışmada, Turkcell’in misyonu, bu işi Türkçeleştirmek ve oyunla da alakalı çalışmalar yapmak olarak kurgulandı. Kültürel değerleri de işin içine alan çalışma, sadece çocukları değil, ebeveynleri de bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Okul renovasyon projeleri

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile imzalanan protokol çerçevesinde Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin renovasyonu gerçekleştirildi. Spor sahası ve sosyal tesis de inşa edildi. Okul yapım ve restorasyon çalışmalarının her sene yeni okullar eklenerek devam etmesi planlanıyor.

Yazılımcı kadınlar

5 yıl önce “Geleceği Yazanlar” ile ülkemizin bilişim sektöründeki potansiyelini harekete geçiren Turkcell, 2017’de “Geleceği Yazan Kadınlar” ile projeyi yeni bir aşamaya taşıdı. Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile kadınları yazılım ve mobil uygulama geliştirmede, istihdam ve girişimciliğin artırılması amaçlanıyor. 18 ilden 1359 kadınla yola çıkılan proje kapsamında online ve yüz yüze eğitimler verildi. Proje geliştirme sürecine hak kazanan 664 kadından başarılı olan 100 kadın, Turkcell’in dijital ürün servislerini test etmek üzere Turkcell bünyesinde yazılım test uzmanı olarak istihdam edildi.