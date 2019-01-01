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Kurumlara personel alımı müjdesi

2019’da kamu kurum ve kuruluşlarına binlerce memur, sözleşmeli personel ve işçi alınacak. Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerin art arda çıktıkları “eleman alımı” ilanları binlerce vatandaşa iş kapısı olacak.

01 Ocak 2019 Salı 11:35
Kurumlara personel alımı müjdesi

Başta bakanlıklar olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşa personel alımı için başvurular başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir süre önce açıkladığı Bakanlık taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor.

Başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden 6 bin 409 sürekli işçi alınacak. Şartları uyan adaylar, 4 Ocak 2019 tarihlerine kadar İŞKUR İl Müdürlüğü Hizmet Merkezine şahsen veya “www.iskur.gov.tr” adresinden yapabilecek.

Adalet Bakanlığına personel alımı

2019 yılının sonuna kadar yaklaşık 15 bin kamu personeli alacak olan Adalet Bakanlığına da sözlü sınavla 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 10 aşçı alımı gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemi 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B Grubu puanları esas alınarak sözlü sınav başarı sıralamasına göre olacak. Başvurular 7 Ocak 2019 günü başlayıp 22 Ocak 2019 tarihinde mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğüne şahsen veya son başvuru tarihine kadar ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.

BOTAŞ 186 personel alacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünce, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde değerlendirilmek üzere 186 personel alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre elektrik, elektronik ve bilgisayar ile acil yardım, makine, inşaat teknolojisi, işletme, jeofizik gibi bölümleri mezunları işletmede istihdam edilecek. Söz konusu ilan, 04 Ocak 2019 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu’nun http://esube.iskur.gov.tr/istihdam/jobsOnAir.aspx adresinde yayımlanacak. Adaylar başvurularını İş Kurumu üzerinden yapacak.

2019’da hangi kurum kaç personel alacak?

-Sağlık Bakanlığı: 25 bin sağlık personeli

-Milli Eğitim Bakanlığı: 20 bin sözleşmeli öğretmen

-Adalet Bakanlığı: 15 bin kamu personeli

-İçişleri Bakanlığı: 10 bin 500 bekçi

-Türkiye İstatistik Kurumu: Çeşitli unvanlarda 57 işçi

-TÜBİTAK: Çeşitli branşlarda 107 personel

-BOTAŞ Genel Müdürlüğü: 186 personel

-Eti Maden İşletmeleri: 198 işçi

-Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü: 353 işçi

-Çukurova Üniversitesi: 3 işçi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:35
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  2. İŞKUR
  3. Sağlık Bakanlığı
  4. İŞKUR İl Müdürlüğü Hizmet Merkezi
  5. Adalet Bakanlığı
  6. 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B Grubu
  7. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü
  8. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü
  9. Resmi Gazete
  10. Türkiye İş Kurumu
  11. Milli Eğitim Bakanlığı
  12. İçişleri Bakanlığı
  13. Türkiye İstatistik Kurumu
  14. TÜBİTAK
  15. BOTAŞ Genel Müdürlüğü
  16. Eti Maden İşletmeleri
  17. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
  18. Çukurova Üniversitesi

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