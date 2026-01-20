Kurum’dan hadsiz Özgür’e deprem bölgesi cevabı: Tek bir tuğla bile koymadınız!

  • İSTANBUL
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanına hadsizce seslenerek “Eğer yüreğin yetiyorsa 6 Şubat’ta Hatay'ı birlikte dolaşalım. Ben sana Hatay'a ne yaptığımızı ya da diğer 10 ile ne yaptığımızı anlatayım, sen de milletin gözünün içine bak inkar et bakalım. Var mısın?” sözlerine cevap vererek, "455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız, bari gölge etmeyin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde CHP'ye yönelik eleştirilerine ilişkin bugünkü grup toplantısında "Sayın Erdoğan eğer yüreğin yetiyorsa 6 Şubat günü istiyorsa Hatay'ı birlikte dolaşalım. Hatay'ın sokaklarını gezelim. Ben sana Hatay'a ne yaptığımızı ya da diğer 10 ile ne yaptığımızı anlatayım, sen de milletin gözünün içine bak inkar et bakalım. Var mısın? İktidar olmakla sahtekar olmak başka şeylerdir" ifadesini kullanarak yine hadsizliğe imza attı.

CHP'LİLERE SORSA GERÇEĞİ ÖĞRENİR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Özgür Özel’in hadsizliğine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla karşılık verdi: "Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama anlamamaya, yapılanları görememeye devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız, bari gölge etmeyin. Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin. Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt’tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak."

