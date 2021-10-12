Kurum: İklim dostu sanayi siteleri yapmak zorundayız

Bakan Kurum, Konya Sanayi Sitesi şantiyesinde yaptığı açıklamada, “Yeni sanayi alanlarıyla büyük Türkiye” hedefiyle 81 ildeki şehrin içerisinde kalan tüm sanayi alanlarını daha yeni ve modern yerlere taşıdıklarını söyledi. Kurum, şöyle konuştu:

Bir ilki gerçekleştiriyoruz

“İklim dostu sanayi siteleri yapmak zorundayız. Kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan sanayi sitelerini inşa edeceğiz. İnşallah bu da Konya’ya nasip olacak. Bir ilki gerçekleştiriyoruz, yeni sanayi sitemizi ‘iklim dostu sanayi dönüşümü’ ilkesiyle inşa ediyoruz. Yaptığımız bu sanayi sitemiz de Türkiye’de ‘iklim dostu sanayi sitelerinin ilk örneği olacak. Burada her aşamasında ‘sıfır atık sanayi’ uygulamalarını hayata geçireceğiz. Türkiye’de ilk kez bir sanayi sitesi sıfır atığa tam uyumlu olarak inşa ediliyor. Bu anlamda sitemizin adı da Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi olacak. Bu bölgede yeni yapılanları değil tüm sanayi sitelerimizin aydınlatmasını güneş enerjisinden aldığı, yağmur sularının toplanarak bahçe sulamalarında ve üretimde kullanıldığı, atık suyun arıtılarak üretime ve şehre katma değer sağladığı önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Buna da ‘iklim dostu sanayi projesi’ adını veriyoruz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesinin çatısı altında, Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi’ni inşa ederek Konya’da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız.”