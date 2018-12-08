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Kurum: Büyük bir sanat ve mimari hazinesine sahibiz

2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması Ödül Töreni’ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Baktığımızda büyük bir sanat ve mimari hazinesine sahibiz. Bu hazineyi, yeni birikim ve tecrübelerle zenginleştirmek için çok büyük çabalar sarfediyoruz” dedi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:20
Kurum: Büyük bir sanat ve mimari hazinesine sahibiz

Hazreti Mevlana’nın 745’inci Vuslat Yıldönümü etkinleri vesilesiyle Konya’da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesince Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.

Bakan Kurum, hat, minyatür, tezhip ve çini sanatının diğer kültür eserleri kadar önemli olduğuna işaret ederek, bunları yaşatabilmek adına uluslararası yarışmaların büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Yarışmaların dışında bu sanatla ilgili gençleri ve kadınları yetiştirecek mekanların olması gerektiğine dikkati çeken Kurum, bunları yaşatabilmek için sanat mekanlarının sayısını artıracaklarını anlattı. Kurum, Selçuklu ve Osmanlı dönemi sanat eserlerini yaşatmak adına yarışmalar ve mekanların büyük önem taşıdığını aktardı. Kurum, “Baktığımızda büyük bir sanat ve mimari hazinesine sahibiz. Bu hazineyi, yeni birikim ve tecrübelerle zenginleştirmek için çok büyük çabalar sarfediyoruz” dedi.

Bakan Kurum, daha sonra yarışmada hat sanatında dereceye giren; Suriye’den Mahmut Coşu, Mısır’dan Ahmet Rıfat Abdülahmedi ve Malezya’dan Abdülbaki Bin Ebubekir’e ödüllerini verdi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 10:20
  1. Hazreti Mevlana
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Konya Büyükşehir Belediyesi
  4. Selçuklu Kongre Merkezi
  5. 2. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması Ödül Töreni
  6. Selçuklu dönemi
  7. Osmanlı dönemi sanat eserleri
  8. Ahmet Rıfat Abdülahmedi
  9. Mahmut Coşu
  10. Abdülbaki Bin Ebubekir

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