Kuruluş'un başrolünden Gökbakar'a: Şaklabanlık!

‘Recep İvedik’ serisini izlemediğini söyleyen ünlü oyuncu Cihan Ünal, “Komedi, toplumun eğitim yapısına göre sunulursa, sulanmaya, belden aşağı olmaya, soytarılığa ve şaklabanlığa döner” sözleriyle, Şahan Gökbakar’a gönderme yaptı.

“Soytarılığa ve şaklabanlığa döner”

Milliyet gazetesinden Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Cihan Ünal, Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki çekilen bir filmin setindeydi. Kadir İnanır’ın “Türk sinemasını komedyenler mi kurtaracak?” sözleriyle ilgili konuşan oyuncu, ‘Recep İvedik’ serisini hiç izlemediğini söyledi. Ünal, “Önemli olan işi şarlatanlığa dökmemek. Komedi, toplumun eğitim yapısına göre sunulursa, sulanmaya, belden aşağı olmaya, soytarılığa ve şaklabanlığa döner” diyerek, Şahan Gökbakar’a gönderme yaptı.

Çekilen filmlere gülmediğini dile getiren oyuncu, “Bir sanatsever olarak bundan zevk almıyorum. Komedi konusunda biraz aşağılarda seyrediyoruz. Kolay ve her şeye gülen bir toplum var. Ülkemizde öncelikle eğitim seferberliği başlatmak gerekiyor. Bu da insanın ve sanatın yapısını değiştirir. Böyle yapımlar sinemayı değil, ancak kendini kurtarır. Böyle birçok örnek var” şeklinde konuştu.