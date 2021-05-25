  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Sedat Peker'in kardeşi hakkında flaş karar!
Birleşik Arap Emirlikleri ajanı mı? Yeni gelişme
Amanoslar'da görüldü! Tehdit altında
Medya Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 60. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 14:48:00 -

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 60. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Dizinin tanıtımına Şeyh Edebalı'nın "Bu kararı ancak Boyunun selametini düşünen bir bey alabilirdi. Bu karara da o beyin selametini düşünen bir hatun rıza gösterirdi" sözleri damgasını vurdu.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle yarın saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti
Gündem

Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti

Habertürk TV'de kendisi hakkında yapılan iddialara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla telaşa kapılan Sedat Peker..
Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması
Gündem

Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarına yönelik konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, " Yerli ve yabancı mihraklar tacizlerine, şer kam..
Mali’de yine darbe oldu
Dünya

Mali’de yine darbe oldu

Mali’de Geçiş Konseyinin Başkanı ve Başbakan, Ordu tarafından Kati askeri kampına getirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay