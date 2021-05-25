Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 60. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 60. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Dizinin tanıtımına Şeyh Edebalı'nın "Bu kararı ancak Boyunun selametini düşünen bir bey alabilirdi. Bu karara da o beyin selametini düşünen bir hatun rıza gösterirdi" sözleri damgasını vurdu.
Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle yarın saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.