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Gündem

Kuruluş Osman'ın yapımcısından mesaj: 1000 yıl sonra da...

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, 15 Temmuz'un yıldönümünde "Bin yıl önce buradaydık, bin yıl sonra da burada olacağız." mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 20:35:00 -
Kuruluş Osman'ın yapımcısından mesaj: 1000 yıl sonra da...

Başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul ve başrolü oyunculuğunu Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, 15 Temmuz'un yıldönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi egemenliğimize yönelen hain elleri cesareti, feraseti ve sağlam iradesiyle mağlup eden bu aziz milletin tüm fertlerine selam olsun. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize uzun ömürler versin. Bin yıl önce buradaydık, bin yıl sonra da burada olacağız."

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