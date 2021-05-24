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Medya Kuruluş Osman’ın yapımcısı düğmeye bastı! Ak Kız Destanı ile ilgili yeni karar
Medya

Kuruluş Osman’ın yapımcısı düğmeye bastı! Ak Kız Destanı ile ilgili yeni karar

ATV’de yayınlanması beklenen Mehmet Bozdağ’ın patronu olduğu Bozdağ Film’in yeni dizi projesi Ak Kız Destanı dizisiyle ilgili yeni karar alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 15:03:00 -
Kuruluş Osman’ın yapımcısı düğmeye bastı! Ak Kız Destanı ile ilgili yeni karar

ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin öncüsü olan Mehmet Bozdağ’ın patronu olduğu Bozdağ Film’in yeni dizi projesiyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Orta Asya’da yaşayan dağ obalı kimsesiz bir kızın ve eli ayağı tutmayan bir oğlanın hikayesini anlatacak Ak Kız Destanı dizisiyle ilgili yeni bir karar alındı.

2021 Eylül ayında Kuruluş Osman ile milyonları ekrana kilitleyen ATV’de ekranlara gelmesi beklenen Ak Kız Destanı dizisinin ismi Destan olarak değiştirildi.

Dizinin çekimleri Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde de kullanılan hazır platolarda yapılacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş diziyle ilgili sosyal medyada açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler:

Mehmet Bozdağ’ın patronu olduğu Bozdağ Film’in yeni dizi projesi Ak Kız Destanı’nın hazırlıkları devam ediyor. Yeni yayın döneminde ATV’de olması planlanan dizinin adı Destan olarak değiştirildi. 9.Yüzyılda geçen ve kimsesiz bir kız ve eli ayağı tutmayan han oğlunun destansı aşk hikayesini anlatan dizinin senaryosunu son olarak Sefirin Kızı’nı yazan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem yazıyor. Cast çalışmaları devam eden dizinin yönetmeni ise bu hafta netleşecek.

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