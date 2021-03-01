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Medya Kuruluş Osman’ın temposuna dayanamayan oyuncu hastanelik oldu
Medya

Kuruluş Osman’ın temposuna dayanamayan oyuncu hastanelik oldu

Kuruluş Osman dizisinde, Malhun Hatun karakterini oynayan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, dizinin temposuna dayanamadığı için rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 11:51:00 -
Kuruluş Osman’ın temposuna dayanamayan oyuncu hastanelik oldu

ATV’nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’a Malhun Hatun karakteri olarak giren Yıldız Çağrı Atiksoy, hastanelik oldu.

Dizinin dünya standartlarındaki platosuna gider gitmez hemen sahneleri çekilen ve bölümün de yetiştirilmesi gerektiği için bir hayli yoğun çalışan, Atiksoy’un bu yoğunluk sırasında bedensel olarak sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Hastaneye giden oyuncunun bitkin olduğu görüldü.

Atiksoy, Ulus’ta bir hastaneden çıkarken kameralar tarafından görüntülendi. Hastanede serum takılan ve kendine geldikten sonra da evine gönderilen Atiksoy, röportaj yapmak için kameraların yanına gitmek yerine arabaya geçmeyi tercih etti.

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