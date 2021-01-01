Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al'dan çok özel açıklamalar

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Abdurrahman Gazi karakterine hayat veren Celal Al, "Bozdağ Film" Youtube kanalına özel bir röportaj verdi.

Kuruluş Osman dizisinin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Celal Al, "Çok güzel bir ortam. Plato ve set bizi en çok etkileyen ve ruhumuza dokunan taraf. İçeri girdiğiniz zaman her tarafını her detayına kadar o dünyanın 12. 13. yüzyıldaki dünyanın etkisini görüyorsunuz" dedi.

Abdurrahman Gazi'yi canlandırmaktan büyük bir "şeref duyduğunu" dile getiren Al, oynadığı karakter hakkında önemli bilgiler verdi.

Abdurrahman Gazi'nin sadakatle devletine, beyine, obasına ve otağına hizmet ettiğini söyleyen Al, "İnşallah layığıyla Abdurrahman Gazi'yi o büyük komutanı hakkıyla anlatabiliriz" diye konuştu.

Canlandırdığı karakterin kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini aktaran Al, çektiği hemen hemen her sahnenin kendisi için çok özel olduğunu vurguladı.

"Bu kostümü giydiğim her an benim için çok özel. Bu kostümle beraber manevi manada duyduğum haz tarifsiz." diyen Celal Al şunları söyledi:

"Abdurrahman Gazi için Ertuğrul Bey uzun yıllar hizmetinde bulunduğu otağının reisi Süleyman Şah'ın evladı. Sadece bir bey değil aynı zamanda beyinin yadigarı. Nasıl ki Ertuğrul Gazi için Abdurrahman Gazi babasının yadigarı ise Abdurrahman Gazi için de Ertuğrul Gazi hem gardaşı, hem sırdaşı, hem de beyinden yadigar. Öz gardaş değilse bile can gardaşı. Sayısız cenge ve sefere gitmiş, her türlü sırra vakıf olmuş ama görmem, bilmem, duymam düsturuyla hareket etmiş ömrünü bu şekilde sadakatle çizmiş yaverlik şerefini en iyi şekilde yapmaya çalışmış birisi."