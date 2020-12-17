Kuruluş Osman’ın 38.bölümü... Kuruluş Osman’ın 39.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV’nin rekor kıran dizisi Kuruluş Osman ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kuruluş Osman 16 Aralık akşamı 38. bölümüyle ekrana geldi.

Kuruluş Osman 38. Bölümünde izleyiciler ekrana kilitlendi. Yine sürükleyici sahnelerle gündemde olan reytinglerden düşmeyen Kuruluş Osman’da izleyiciler Gence Bey ve Argun Hatun'un sahnelerine merak sardı.

Her Çarşamba saat 20:00'de ATV'de yayınlanan dizide yeniden soru işaretleri oluştu. Kuruluş Osman 38. bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 38. Bölümde ne oldu? Kuruluş Osman 38. Bölümü izle aratmaları Google’de yer aldı. Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı merakla bekleniyordu.

Peki Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman'ın 38 bölümünde; Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.

Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada heyecanlandırır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olur? Ertuğrul Bey'den gelen haber nedir?

Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alır mı? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle neler yapabilir? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle neler planlıyor?

Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? soruları cevap aradı. Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman'ın 39. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.