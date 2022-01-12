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Medya Kuruluş Osman'dan nefes kesen tanıtım! Geyhatu geri dönüyor
Medya

Kuruluş Osman'dan nefes kesen tanıtım! Geyhatu geri dönüyor

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 78. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 22:02:00 - 2022-01-12 22:03:06

ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 78. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "Biz ölürsek şehit oluruz! Ölmez sağ kalır isek kendinize bir mezar kazıp içine giresiniz" sözleri damga vurdu.

Tanıtımda Vezir Alemşah'a esir olan Osman Bey ve alpleri zindanda işkence görürken, Harmankaya Tekfuru Mihail Kosses de Nikola'nın eline düştü.

Ayrıca İlhanlı Hükümdarı Geyhatu'nun da yeniden diziye dahil olduğu görüldü.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı Kuruluş Osman, heyecan dolu yeni bölümüyle 19 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

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