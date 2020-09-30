Kuruluş Osman'dan flaş haber
Yayın döneminde büyük ses getiren Kuruluş Osman dizisi, Venedik TV ödüllerinden başarılı ile döndü.
Yeni sezonu merakla beklenen Kuruluş Osman transferleriyle Diriliş Ertuğrul etkisi yapması bekleniyor. Çarşamba akşamları reytingleri altüst eden dizi ile ilgili güzel bir gelişme yaşandı.
Ödül geldi
Yurt içindeki başarısı uluslararası arenaya yayılan dizi, Venedeki TV tarafından düzenlenen törenden ödülle döndü..
28 Eylül’de Venedik TV ödüllerinde yer bulan Kuruluş Osman dizisi, Telenova kategorisinden ödül kazandı.
Yeni sezon bekleniyor
Yapım, proje tasarım ve senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği dizi yeni sezonda Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi yeni yüzlerle izleyiciyle buluşacak.
Dizinin yeni transferler ile Diriliş Ertuğrul’u tahtından edeceği yönünde yorumlar yapılıyor.