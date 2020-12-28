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Medya Kuruluş Osman'dan bomba fragman
Medya

Kuruluş Osman'dan bomba fragman

Çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 19:44:00 -

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarpıcı sahneleri ve nefes kesen hikayesi ile büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman'ın yeni fragmanında Osman Bey'in yeni Kayı Bey'i olduğu görüldü.

Osman Bey'in obanın başına gelmesini kabullenemeyen Dündar Bey'in ise "Buna müdahale mi edeceğiz yoksa durup seyredecek miyiz?" diyerek Savcı Bey'i kışkırttığı gözlemlendi.

Tanıtımda Bamsı Bey'in Osman Bey'e "Osman Bey töreyle bağlan, aklınla yol al, gönlünle yürü" şeklindeki nasihati ise dikkat çekti. Öte yandan dizinin kadrosuna yeni oyuncuların dahil olduğu görüldü.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 30 Aralık Çarşamba günü 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

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