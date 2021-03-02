Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Diziye dahil oldu

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Dizinin 48. bölüm 2. fragmanında izleyicileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik Kara Şaman Togay'ı Osman Bey ve Kayı'ların başına musallat ediyor.

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Kayı Obası'ndaki hainin gerçek yüzü ortaya çıkacak.

Tanıtımda Osman Bey komutasındaki Kayı birlikleri ile Bizans ordusu Ermeni Beli mevkinde karşı karşıya geliyor. Osman Bey yeğeni Bayhoca'yı kaybetmenin üzüntüsüyle derin bir yasa boğuluyor.

Yaşanan bu acı hadisenin ardından Osman Bey en yakınındaki hainin peşine düşüyor. Ayrıca Papa'nın ajanları da Kara Şaman Togay'ı Osman Bey'i yok etmek üzere bölgeye getiriyor.

Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı?

Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır. Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında soğuk rüzgarlar

Targun'un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, emanetleri Nikola'ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır. Çömlekçi İdris'in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer. Alpleriyle birlikte uç bölgesine gelen ve obası için yeni bir yurt bulmak için çalışan Malhun Hatun'a Osman Bey'in ilgisi Bala Hatun'u rahatsız eder. Malhun Hatun'un bey kızı tavrı Bala Hatun'la arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

Selcan Hatun obaya veda etti

Osman Bey tarafından obasını uç bölgesine getirmekle görevlendirilen Selcan Hatun, obadakilerle vedalaşarak yola çıktı.

Osman Bey, Türk boylarını birleştirerek uç bölgesinde iskan etme planı çerçevesinde Selcan Hatun'dan obasını bölgeye getirmesini istedi. Selcan Hatun'la otağında görüşen Osman Bey, "Sıla-ı rahim edesin yenge. Sılanı, topraklarımıza göçmeye ikna edesin. Onlara selamımı götür ve Osman Bey sizi başının üzerine davet eder de" şeklinde konuştu.

Selcan Hatun'un vedası Kayı Obası'ndaki hüzünlü anlara neden oldu. Osman Bey, Selcan Hatun'u "Sen bu obanın bir direğisin yenge! Kayı Hatunlarına, hatun nasıl olunur sen öğrettin. Sen zaman oldu Kayı beylerine bey nasıl olunur hatırlattın. Ben sana minnettarım ve senden razıyım" sözleriyle uğurladı. Selcan Hatun ise "Beylik senin hakkındı Osman Bey; ben de o hakkı savundum. Bey olduğunu gördüm, inşallah devlet kurduğunu da göreceğim" sözleriyle Osman Bey'i selamladı.

Bala Hatun, Gonca Hatun ve Aygül Hatun, anneleri yerine koydukları Selcan Hatun'u gözyaşları içinde uğurladı.