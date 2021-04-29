Kuruluş Osman'da Savcı Bey şehit düştü

Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in bulunduğu ve ATV'nin fenomen dizilerinden Kuruluş Osman, 56'ıncı bölümüyle izleyicileri yine büyüledi. Yayınlanan 56'ıncı bölümde yine heyecan doruktaydı.

Savcı Bey ağır yaralandı

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 56'ncı bölümünde, Osman Bey ve Kayı alpleri Bizans-Moğol ittifakının karşısına dikilirken, Savcı Bey savaş sırasında Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlenerek ağır yaralandı.

İkinci hançer darbesi kalbine saplandı

Savcı Bey Bizans askerleri ile mücadele ederken onu gözüne kestiren Kalonoz, "Osman'dan önce sen varmışsin sırada Savcı Bey. Osman ağabeyimin başını aldı, ben de senin" diyerek haince arkadan saldırdı. Savcı Bey, son bir hamle ile Kalonoz'un kılıcını düşürse de ikinci hançer darbesi kalbine saplandı.

Bu sahneye uzaktan tanık olan Osman Bey, ağabeyinin yardımına koştu. Osman Bey'i gören Kalonoz kaçmaya başladı. Savcı Bey, "Bu keferinin hançeri beni öldürmez gardaşım. Yetiş, işini göre hele. Git hadi git" diyerek Osman Bey'i Kalonoz'un peşine yolladı.

"Babamla oğlum beni bekler"

Osman Bey, Kalonoz'u yakalayıp döndüğünde, ağabeyi Savcı Bey'in yarasının ağır olduğunu fark etti. Savaş kazanılmış olmasına rağmen herkes üzüntüyle Savcı Bey'in başına toplanmıştı.

Savcı Bey, Osman Bey'e şu sözlerle seslendi, "Gece bir rüya gördüm gardaşım… Babam, Söğüt'e ilk geldiğinde diktiği çınar ağacının dibinde beni beklerdi… Yanında oğlum Bayhoca vardı… Çınarın görklü gövdesi kökleriyle yeri, dallarıyla göğü hızla kuşatırdı Osman'ım… Babam, cihan devletimiz için şehit oldunuz, canlar gider, devlet baki kalır oğul dedi. Devlet ki ebed müddettir. Seninle, ağabeyimle, Bamsı Bey'imle, yiğit alplarımızla, oğlumla omuz omuza cenk ettim ya… Oğlum gibi şehadet beni bekler Osman! Babamla oğlum, beni bekler…"

Savcı Bey'in sözleri yürekleri dağladı

Savcı Bey'in bu sözleri herkesin yüreğini dağladı. Savcı Bey, oğlu Ertuğrul ve eşi Lena Hatun'u Osman Bey'e emanet ettikten sonra kelime-i şahadet getirerek şehit oldu.

"Benim yiğit ağabeyim"

Osman Bey, ağabeyinin intikamını Kalonoz'dan sert biçimde aldı. Kalonoz'un cezasını bizzat kesen Osman Bey, ağabeyinin arkasından şu sözleri söyledi: "Benim yiğit ağabeyim! Şehit ağabeyim! İkizce sırtlarını kanıyla yuyan bize yurt eden ağabeyim! Sen uçmaklara peygamber sancağına varırken katilinin leşi çukurunu doldurdu!"

Sosyal medyaya damga vurdu

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 56'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.