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Medya Kuruluş Osman'da heyecan dolu akşam!
Medya

Kuruluş Osman'da heyecan dolu akşam!

Yeniakit Publisher
2024-05-01 19:24:00 - 2024-05-01 19:37:03

Bu akşam ATV'de yayınlanacak Kuruluş Osman dizisinin ikinci fragmanı heyecanı yükseltti.

Reyting rekortmeni dizinin 158. bölümünün 2. fragmanı izlenme rekoru kırdı.

ATV ekranında bu akşam izleyiciyle buluşacak Kuruluş Osman heyecan dolu bölümüyle yine milyonları ekrana kilitleyecek.

Kuruluş Osman dizisinin tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı…

Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…
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Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.

Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

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