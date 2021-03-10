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Medya Kuruluş Osman'da Fahriye Evcen bombası!
Medya

Kuruluş Osman'da Fahriye Evcen bombası!

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisiyle ilgili ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dizi izleyenleri heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 11:07:00 -
Kuruluş Osman'da Fahriye Evcen bombası!

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde ATV ekranlarında karşımıza çıkan Kuruluş Osman dizisi Perşembe akşamları izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Kuruluş Osman dizisinde 48. Bölümde de heyecan adeta doruktaydı. Kuruluş Osman 48. Bölüme Bayhoca'nın ölümü damga vurmuştu. Bayhoca'nın ölümüne neden olan Flatyos'un Savcı Bey tarafından vurulması ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Malhun Hatun denilmişti

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere Fahriye Evcen’in Kuruluş Osman dizisine Malhun Hatun olarak katılacağı iddia edilmişti. Ancak Malhun Hatun karakteri için Yıldız Çağrı Atiksoy diziye dahil olmuştu.

Teklifi kabul etti

Oyuncu Fahriye Evcen çok konuşulacak bir karara imza atarak bir yapım şirketinin teklifini kabul etti. Hatta sır gibi saklanan proje için bölüm başına 130 bin TL alacağı iddia edildi. Öyle ki Fahriye Evcen’in bu anlaşması ‘Rekor ücrete ekranlara geri dönüyor’ başlıklarıyla haber olmuştu.Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey çocuğu olmayan Bala Hatun’a yeni bir eş alacağını söylemişti.

Kuruluş Osman’da bu gelişmeler ekrana gelirken Fahriye Evcen’in bir yapım şirketiyle anlaşması “Fahriye Evcen eşinin olduğu diziye Osman Bey’in ikinci eşi olarak diziye dahil olacak” iddiasını beraberinde getirdi.

Heyecanlandıran paylaşım

Fahriye Evcen’in Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ise heyecanı daha da artırdı. Fahriye Evcen’in Kuruluş Osman dizisinin setinden paylaştığı fotoğraf milyonlarca takipçisini heyecanlandırdı. İşte Fahriye Evcen’in Kuruluş Osman dizisinin setinden paylaştığı o fotoğraflar…

 

 

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Yorumlar

gercek..

Cok heyecanlandik gercekten titriyoruz. Milyonlarca dolari su insanlara oduyorsunuz. Yazik degilmi bu milletin paralarina, insanlarin ekmek alacak parasi yok verin gazi bu sacma sapan dizilerle. Birde Osmanli yikilis dizisi yapsanizda gorsek, vatan hainleri
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