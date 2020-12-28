Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey gelişmesi! Birkaç bölüm daha...
Kuruluş Osman'ın 39. bölümünde senaryo gereği Ertuğrul Bey hayatını kaybetti ve obada yeni bir dönem başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, obada Tamer Yiğit yani Ertuğrul Bey sahneleri birkaç bölüm daha yer alacak.
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın 23 Aralık'ta ekranlara 39'uncu bölümünde, Ertuğrul Bey yaşamını yitirdi.
Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı Kuruluş Osman'ın son bölümünde bir veda yaşandı. Dizide Ertuğrul Bey'in ölümü herkesi gözyaşlarına boğdu.
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey yaşamını yitirmesi obayı yasa boğdu. Osman Bey gözyaşlarına boğulurken, finalde ise Ertuğrul Bey için obada cenaze töreni düzenlendi. Ertuğrul Bey rolünü canlandıran usta oyuncu Tamer Yiğit ise son bölümde diziye veda etti.
Ertuğrul Bey birkaç bölüm daha bizlerle
Ertuğrul Bey ayrıldı ancak dizideki sahnelerinin biraz daha süreceği ortaya çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş aktardığı habere göre, oyuncu Tamer Yiğit'in dizideki sahneleri birkaç bölüm daha sürecek.