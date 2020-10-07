ATV'de Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyecek olan Kuruluş Osman dizisine yeni sezunda güçlü oyuncu Cüneyt Arkın katıldı. Cünett Arkın hayranı olan milyonlarca izleyici merakla Kuruluş Osman dizisinde Cüneyt Arkın'ın hangi rolu oynayacağını sorguluyor. Kuruluş Osman dizisinde Cüneyt Arkın hangi rolde oynuyor?

Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın hangi rolde?

Cüneyt Arkın, tarihte uzun yıllar varlığını sürdüren Aksakallılar istihbaratının reisi rolünü canlandıracak. Arkın'ın canlandıracağı karakter, Osman Bey'in de kaderini etkileyecek. Diziye Cüneyt Arkın'ın katılması ile yoğun ilgi artmış oldu. İlk bölümü ile Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın sahneleri bu akşam yer alacak.

Cüneyt Arkın kimdir?

8 Eylül 1937'de doğan Cüneyt Arkın, sinema oyuncusu, senarist, yapımcı, yönetmen. Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Cüneyt Arkın'ın, gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Türk sinema oyuncusu, senarist, yapımcı, yönetmenliği ile tanınan Cüneyt Arkın Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Babası Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır'dır. Aslen Nogay'dır.Babası Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır'dır. Aslen Nogay'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Cüneyt Arkın'ın 35 tane ünlü fili bulunmaktadır.