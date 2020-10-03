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Medya Kuruluş Osman'a yeni sezonda hangi oyuncular katılıyor?
Medya

Kuruluş Osman'a yeni sezonda hangi oyuncular katılıyor?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni sezon fragmanı büyük ilgi gördü. Kuruluş Osman'a yeni sezonda katılacak oyuncular ise merak uyandırıyor. Peki, Kuruluş Osman'a yeni sezonda hangi oyuncular katılacak? İşte o isimler...

Yeniakit Publisher
2020-10-03 21:11:00 - 2020-10-03 21:14:24

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan başarılı yapım Kuruluş Osman oyuncularıyla dikkat çekiyor. Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin yayınlanan yeni sezon fragmanının ardından izleyiciler Kuruluş Osman dizisi kadrosuna hangi yeni oyuncuların katılacağını merak ediyor. Kuruluş Osman yeni sezonuna efsane isimleri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Sevilen tarihi dizi Kuruluş Osman, 28. yeni bölümü ile 7 Ekim Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ertuğrul Bey'i kim oynayacak?

Sevilen dizinin geçen sezondan beri beklenen karakteri Ertuğrul bey geri dönecek mi? sorusuna izleyici bu sezonda yanıt bulacak. Peki, Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey'i hangi ünlü oyuncu oynayacak?

Kuruluş Osman'da beklenen efsane isim yeniden Kayı Obasına dönüyor. Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı ve dikkatleri üzerine çektiği Ertuğrul Bey' karakterini, Kuruluş Osman dizisinde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tamer Yiğit oynayacak.

Yeni sezonda Kuruluş Osman dizisine katılan isimler

İzleyici tarafından büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden ‘Kuruluş Osman’ birbirinden ünlü isimleri kadrosuna katarak yeni sezon için gün sayıyor. İşte merakla beklenen o isimler...

Cüneyt Arkın (Ak sakallılar lideri)

Tamer Yiğit (Ertuğrul bey)

Sezanur Sözen (Eftelya)

Seray Kaya


Umut Karadağ

Bahtiyar Engin

Ahmet Yenilmez

Emin Gürsoy

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